Siguen las dudas sobre la Finalissima

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Lewis Hamilton figuran entre las estrellas del deporte cuyos calendarios están en ascuas debido a la expansión de la guerra en Oriente Medio.

Las cancelaciones y las interrupciones de viajes ya están afectando a eventos, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una oleada de ataques contra Irán el sábado.

El tiempo apremia para decidir si se cancela o se traslada la Finalissima del 27 de marzo entre España y Argentina, los campeones de Europa y Sudamérica. Ese encuentro le ofrecería a Messi la oportunidad de añadir otro trofeo a una carrera deslumbrante.

Qatar suspendió todos los partidos de fútbol hasta nuevo aviso el domingo. Argentina también tenía previsto jugar contra Qatar en un amistoso el 31 de marzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La CONMEBOL, el ente rector del fútbol sudamericano, informó a The Associated Press que tanto ellos como la UEFA (su par europeo) "están monitoreando" evaluando cuidadosamente el desarrollo de la situación en cooperación" con el comité organizador local.

Al Nassr, el club saudí donde juega Cristiano, ya se ha visto afectado por una oleada de cancelaciones de partidos de la Liga de Campeones de Asia. Su equipo tenía previsto jugar el miércoles en Dubái.

Arabia Saudí, que albergará el Mundial 2034 de fútbol masculino, ha financiado la liga disidente LIV Golf y se ha convertido en un actor importante del boxeo mundial.