Siguen los Tigres con buena racha
Vencen a los Yankees y derrotan a Gerrit Cole por primera vez en 10 años
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DETROIT.- Riley Greene conectó un jonrón y Kevin McGonigle impulsó dos carreras mientras los Tigres de Detroit vencieron la noche del lunes por primera vez en 10 años a Gerrit Cole, al imponerse 5-3 a los Yankees de Nueva York.
El dominicano Framber Valdez (4-5) superó en el duelo de pitcheo a Cole, al permitir una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas en seis entradas. El zurdo ponchó a ocho mientras los Tigres ganaron su cuarto juego consecutivo.
Cole (2-2) llegó con marca de 10-1 y efectividad de 1,84 en 14 aperturas de por vida contra Detroit.
El Cy Young de la Liga Americana en 2023 no estuvo muy fino esta vez, al permitir cinco carreras y nueve hits en 4 1/3 entradas. Ponchó a cinco.
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Sin el toletero lesionado Aaron Judge, los Yankees perdieron tres seguidos y cuatro de cinco. Aun así, tienen el mejor récord de la Liga Americana con 46-31.
Nueva York anotó una carrera en la segunda entrada cuando José Caballero, de Panamá, recibió base por bolas, se robó la segunda y anotó con un doble del venezolano Ali Sánchez.
Detroit tomó la delantera con tres carreras en la tercera.
Zack McKinstry abrió con un triple y anotó con el rodado de McGonigle. Cole ponchó a Dillon Dingler para el segundo out, pero los siguientes cuatro bateadores se embasaron, incluidos sencillos productores de Spencer Torkelson y Colt Keith.
El doble productor de McGonigle le dio a los Tigres ventaja de 4-1 en la cuarta, y el jonrón de Greene de 422 pies puso el marcador 5-1 en la quinta.
El dominicano Amed Rosario conectó un jonrón dos pitcheos después para acercar a los suyos 5-3.
Un par de sencillos dentro del cuadro llevó a Jasson Domínguez, de República Dominicana, al plato con dos en base y dos outs en la octava, pero Will Vest salió del bullpen para poncharlo. Vest también lanzó la novena para su segundo salvamento.
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