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Siguen los Tigres con buena racha

Vencen a los Yankees y derrotan a Gerrit Cole por primera vez en 10 años

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Siguen los Tigres con buena racha
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      DETROIT.- Riley Greene conectó un jonrón y Kevin McGonigle impulsó dos carreras mientras los Tigres de Detroit vencieron la noche del lunes por primera vez en 10 años a Gerrit Cole, al imponerse 5-3 a los Yankees de Nueva York.

      El dominicano Framber Valdez (4-5) superó en el duelo de pitcheo a Cole, al permitir una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas en seis entradas. El zurdo ponchó a ocho mientras los Tigres ganaron su cuarto juego consecutivo.

      Cole (2-2) llegó con marca de 10-1 y efectividad de 1,84 en 14 aperturas de por vida contra Detroit.

      El Cy Young de la Liga Americana en 2023 no estuvo muy fino esta vez, al permitir cinco carreras y nueve hits en 4 1/3 entradas. Ponchó a cinco.

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      Sin el toletero lesionado Aaron Judge, los Yankees perdieron tres seguidos y cuatro de cinco. Aun así, tienen el mejor récord de la Liga Americana con 46-31.

      Nueva York anotó una carrera en la segunda entrada cuando José Caballero, de Panamá, recibió base por bolas, se robó la segunda y anotó con un doble del venezolano Ali Sánchez.

      Detroit tomó la delantera con tres carreras en la tercera.

      Zack McKinstry abrió con un triple y anotó con el rodado de McGonigle. Cole ponchó a Dillon Dingler para el segundo out, pero los siguientes cuatro bateadores se embasaron, incluidos sencillos productores de Spencer Torkelson y Colt Keith.

      El doble productor de McGonigle le dio a los Tigres ventaja de 4-1 en la cuarta, y el jonrón de Greene de 422 pies puso el marcador 5-1 en la quinta.

      El dominicano Amed Rosario conectó un jonrón dos pitcheos después para acercar a los suyos 5-3.

      Un par de sencillos dentro del cuadro llevó a Jasson Domínguez, de República Dominicana, al plato con dos en base y dos outs en la octava, pero Will Vest salió del bullpen para poncharlo. Vest también lanzó la novena para su segundo salvamento.

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