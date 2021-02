Sin brillar, América derrota al Puebla

México.- Pese al cambio abrupto en la dirección técnica previo al arranque de la liga, el poco trabajo en pretemporada, la ausencia de refuerzos de renombre, y un juego muy poco atractivo, el América alcanzó esta noche el liderato del futbol mexicano. Los dirigidos por Santiago Solari vencieron por la mínima diferencia al Puebla, y aprovechando el empate del Santos en visita al Atlas este mismo sábado, se convirtieron en los líderes de la Liga MX. Ello a la espera de lo que haga esta misma noche Monterrey, al recibir a los Pumas.

Fue un partido trabado, donde incluso Puebla llegó a tener en su propio campo al equipo local del Estadio Azteca, y Guillermo Ochoa tuvo que aparecer un par de ocasiones para evitar el tanto poblano. Tuvo que venir Roger Martínez en el segundo tiempo para marcar la diferencia definitiva. Al 66 las Águilas recuperaron el balón en una mala salida de la Franja, Córdova sirvió para Martínez y el colombiano se enfiló por el área grande para disparar debajo de las piernas del arquero.

Los dirigidos por Nicolás Larcamon no cambiaron su parado táctico con cinco en el fondo para incorporar más gente adelante; sus cambios en ofensiva no resultaron y no tuvo grandes jugadas de peligro. Incluso al minuto el uruguayo Maximiliano Perg se fue expulsado por segunda amarilla en los últimos minutos. Con el resultado, las Águilas se ubican en el primer lugar con 10 puntos; resultado de 3 victorias, 1 empate y una derrota. Supera a Cruz Azul, Santos Laguna, Tijuana, y Gallos Blancos que tienen 9 puntos y que ya jugaron esta jornada. Sin embargo, Toluca, Tigres (cuyo partido fue aplazado para abril por su participación en Mundial de Clubes) y Mazatlán pueden igualarlo si ganan sus partidos. Y Monterrey también podría alcanzarles si gana el duelo ante Pumas que arrancó a las 21 horas esta noche.