Sinner no jugará por Italia en las Finales de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (AP) — Jannik Sinner no competirá por el anfitrión Italia —campeón defensor por dos veces consecutivas— en la Final 8 de la Copa Davis el próximo mes, pero Carlos Alcaraz fue incluido en el equipo de España el lunes.

También jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre el tercer clasificado Alexander Zverev para Alemania y el número ocho Lorenzo Musetti para Italia.

"Aunque todavía es muy doloroso para nosotros, entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que llega al final de una temporada larga e intensa. Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta del equipo nacional", señaló Angelo Binaghi, presidente de la federación italiana de tenis.

Sinner ganó dos títulos de Grand Slam este año —el Abierto de Australia y Wimbledon— pero también cumplió una suspensión de tres meses por dopaje.

El capitán de Italia, Filippo Volandri, también incluyó a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori en su equipo.

Hasta tres jugadores pueden ser cambiados antes de que comience la competición, pero la decisión de Sinner parece definitiva.

"Jannik Sinner no se puso a disposición", señaló Volandri.

Junto a Alcaraz en el equipo de España están Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Un quinto jugador aún no ha sido anunciado.

Después del sorteo del mes pasado, España jugará contra la República Checa en los cuartos de final antes de enfrentarse potencialmente a Alemania o Argentina. Italia fue sorteada contra Austria, mientras que Francia jugará contra Bélgica por el otro lugar en la semifinal.