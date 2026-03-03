SL-Mazatlán duelo de desesperados

Luego de caer por la mínima diferencia ante el Club Puebla en la pasada jornada, el Club Atlético de San Luis buscará recomponer el camino este martes cuando reciba a los Cañoneros de Mazatlán FC, en punto de las 21:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, dentro de la actividad del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto potosino llega a este compromiso tras una dolorosa derrota en los últimos minutos de su anterior encuentro en casa, resultado que generó molestia entre la afición, que manifestó su inconformidad hacia el técnico Guillermo Abascal. Actualmente, San Luis se ubica en la posición 14 de la tabla general con siete unidades.

Por su parte, Mazatlán también suma siete puntos en ocho partidos, colocándose en el sitio 16 de la clasificación. El equipo sinaloense ha enfrentado complicaciones defensivas a lo largo del torneo, con 14 goles recibidos y apenas ocho anotaciones a favor, reflejando una diferencia de goles negativa y cierta irregularidad en su desempeño.

En el historial entre ambas escuadras, se han disputado 12 encuentros, con saldo favorable para los potosinos, quienes registran siete victorias, tres empates y solo dos derrotas frente al conjunto mazatleco.

El duelo luce determinante para ambas instituciones, que buscan salir de la parte baja de la tabla y reencontrarse con la confianza en un torneo que comienza a entrar en una fase importante de la competencia.