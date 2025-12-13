logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Slot abre la puerta al regreso de Salah

Por EFE

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Slot abre la puerta al regreso de Salah

Londres.- Arne Slot, técnico del Liverpool, ha abierto la puerta al regreso al equipo de Mohamed Salah, apartado tras su incendiaria entrevista en la que dijo que no tenía relación con el entrenador, dejó caer su marcha del equipo y aseguró que alguien no le quiere en el club.

"Hablaré con él esta mañana. Según lo que ocurra en la conversación decidiremos para mañana", dijo Slot al respecto del partido de este sábado contra el Brighton.

"Creo que la próxima vez que hable sobre Mo tiene que ser con él y no aquí en la rueda de prensa. Podéis intentarlo, pero no hay mucho más. Después del partido contra el Sunderland, hubo muchas conversaciones entre el club, él, sus representantes y yo".

Salah se quedó fuera de la convocatoria contra el Inter de Milan, partido que los ´Reds´ ganaron en los últimos minutos gracias a un tanto de Dominik Szoboszlai.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Tomamos esa decisión como club y yo fui parte de esa decisión. Siempre estoy en contacto con la gente del club, pero a la hora de tomar decisiones de las alineaciones o de la convocatoria, eso lo dejan para mí. Esto no quiere decir que no hable con ellos, pero poner o no a un jugador recae en mí".

Sobre la posibilidad de que Salah se quede o se marche, Slot fue claro: "No tengo ninguna razón para no querer que se quede".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe
Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026
Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas anuncia la incorporación de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, como parte de su estrategia para el próximo torneo.

Águilas UASLP se impone a Fénix
Águilas UASLP se impone a Fénix

Águilas UASLP se impone a Fénix

SLP

Romario Ventura

La UANL pega primero en la ida
La UANL pega primero en la ida

La UANL pega primero en la ida

SLP

AP

Ángel Correa aprovecha pifia de Hugo González y Tigres supera a Diablos