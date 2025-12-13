Slot abre la puerta al regreso de Salah

Londres.- Arne Slot, técnico del Liverpool, ha abierto la puerta al regreso al equipo de Mohamed Salah, apartado tras su incendiaria entrevista en la que dijo que no tenía relación con el entrenador, dejó caer su marcha del equipo y aseguró que alguien no le quiere en el club.

"Hablaré con él esta mañana. Según lo que ocurra en la conversación decidiremos para mañana", dijo Slot al respecto del partido de este sábado contra el Brighton.

"Creo que la próxima vez que hable sobre Mo tiene que ser con él y no aquí en la rueda de prensa. Podéis intentarlo, pero no hay mucho más. Después del partido contra el Sunderland, hubo muchas conversaciones entre el club, él, sus representantes y yo".

Salah se quedó fuera de la convocatoria contra el Inter de Milan, partido que los ´Reds´ ganaron en los últimos minutos gracias a un tanto de Dominik Szoboszlai.

"Tomamos esa decisión como club y yo fui parte de esa decisión. Siempre estoy en contacto con la gente del club, pero a la hora de tomar decisiones de las alineaciones o de la convocatoria, eso lo dejan para mí. Esto no quiere decir que no hable con ellos, pero poner o no a un jugador recae en mí".

Sobre la posibilidad de que Salah se quede o se marche, Slot fue claro: "No tengo ninguna razón para no querer que se quede".