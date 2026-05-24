SLP consigue oro y plata en atletismo

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La delegación de San Luis Potosí vivió una destacada jornada dentro de la disciplina de atletismo en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar una medalla de oro y una de plata durante las competencias celebradas en el Polideportivo Revolución.

Las y los atletas potosinos continúan demostrando un alto nivel competitivo, reflejo del trabajo y preparación que han desarrollado rumbo a la máxima justa deportiva juvenil del país.

La medalla de oro fue conseguida por Samuel Alfonso González Arreguín, quien se proclamó campeón nacional en la prueba de salto de longitud categoría Sub 20, registrando una marca de 7 metros con 21 centímetros, resultado que lo colocó en lo más alto del podio.

Por su parte, Ricardo Yahir Amador Rodríguez obtuvo la medalla de plata en la prueba de mil 500 metros planos categoría Sub 23, además de conseguir una marca que le permitió asegurar su lugar dentro de la Selección Mexicana de Atletismo Sub 23.

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Gracias a este resultado, el corredor potosino representará a México en los Juegos Centroamericanos NACAC Sub 23, competencia internacional que se celebrará próximamente en el estado de Tlaxcala.