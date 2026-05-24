logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

SLP consigue oro y plata en atletismo

Por Romario Ventura

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
A
SLP consigue oro y plata en atletismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La delegación de San Luis Potosí vivió una destacada jornada dentro de la disciplina de atletismo en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar una medalla de oro y una de plata durante las competencias celebradas en el Polideportivo Revolución.

      Las y los atletas potosinos continúan demostrando un alto nivel competitivo, reflejo del trabajo y preparación que han desarrollado rumbo a la máxima justa deportiva juvenil del país.

      La medalla de oro fue conseguida por Samuel Alfonso González Arreguín, quien se proclamó campeón nacional en la prueba de salto de longitud categoría Sub 20, registrando una marca de 7 metros con 21 centímetros, resultado que lo colocó en lo más alto del podio.

      Por su parte, Ricardo Yahir Amador Rodríguez obtuvo la medalla de plata en la prueba de mil 500 metros planos categoría Sub 23, además de conseguir una marca que le permitió asegurar su lugar dentro de la Selección Mexicana de Atletismo Sub 23.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gracias a este resultado, el corredor potosino representará a México en los Juegos Centroamericanos NACAC Sub 23, competencia internacional que se celebrará próximamente en el estado de Tlaxcala.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal
        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal

        Checo Pérez analiza su actuación en Gran Premio Canadá 2024 en Montreal

        SLP

        EFE

        El piloto mexicano enfrentó una penalización de diez segundos pero mantuvo un buen desempeño en la competencia.

        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0
        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0

        Barcelona gana Liga de Campeones femenina 2024 con goleada 4-0

        SLP

        AP

        El entrenador Pere Romeu dirigió a Barcelona a la victoria sobre Lyon en una final con dominio total.

        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México
        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México

        Federación iraní confirma cambio de base para Mundial en México

        SLP

        AP

        La FIFA aprobó la solicitud tras reuniones con autoridades y el presidente Mehdi Taj confirmó el cambio.

        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions
        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions

        Intriga por el próximo paso de Putellas tras ganar la Champions

        SLP

        AP

        La capitana del Barcelona mostró emoción y evitó confirmar sus planes futuros.