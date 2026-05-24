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Softbolista potosina Mony va a su 6to. JNC

Por Romario Ventura

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Softbolista potosina Mony va a su 6to. JNC
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      La softbolista potosina Mony continúa consolidando su trayectoria dentro del diamante al encaminarse hacia su sexta participación en los Juegos Nacionales CONADE 2026, formando parte del representativo del estado de Tamaulipas y llevando en alto los colores de San Luis Potosí.

      La jugadora potosina mantiene actividad constante en torneos de primer nivel durante la temporada 2026, participando actualmente en competencias celebradas en Puebla, donde se reúnen algunas de las delegaciones más fuertes del softbol nacional.

      Reconocida por su disciplina, constancia y compromiso con cada uno de sus equipos, Mony ha destacado como una de las bateadoras estelares en diferentes novenas potosinas como Yankees, PRODONSA, Serviagua, Tóxicos y Aztecas, conjuntos donde ha demostrado su calidad dentro del terreno de juego, además de su entrega y gratitud hacia el deporte.

      Al finalizar su participación en este torneo nacional, la pelotera potosina iniciará una nueva etapa como entrenadora de categorías infantiles de softbol, enfocándose en la formación de nuevas generaciones de jugadoras potosinas.

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      Además, trabajará en un proyecto integral que contempla el establecimiento de un equipo de softbol dentro de una institución educativa de prestigio, buscando fortalecer el desarrollo de este deporte en San Luis Potosí.

      Con nuevos objetivos por delante y una trayectoria respaldada por resultados positivos, Mony inicia el segundo semestre del año dejando una huella importante dentro del softbol potosino y consolidándose como referente tanto dentro como fuera del campo.

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