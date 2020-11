Sopesan ingreso de aficionados extranjeros a los Juegos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados para el próximo año serán como ningún otro, particularmente para los aficionados no japoneses en caso que se les permita ingresar al país en medio de la pandemia de COVID-19.

Después de una reunión sobre las posibles medidas para evitar los contagios, el director ejecutivo del comité organizador de los Juegos de Tokio, Toshiro Muto, confirmó por primera vez que se permitiría el ingreso a un número limitado de espectadores no japoneses.

Sin embargo, se contará con ciertas normas estrictas, reglamentos a seguir y apps sanitarias para rastreo de aficionados, así como revisiones constantes de la propagación del virus.

"Para la primavera entrante tendremos listas las medidas para todos los espectadores, incluyendo los residentes no japoneses", indicó Muto en una sesión informativa en línea. "Para los no-japoneses, necesitamos asegurarnos que les daremos también una oportunidad de acudir a los eventos".

Inicialmente, Muto dijo que sería difícil establecer una cuarentena para los aficionados que ingresen al país, pero luego sugirió que podría suceder.

"Respecto a los espectadores del extranjero, la necesidad o no de pasar 14 días de cuarentena, de prescindir de eso o no, dependerá de la situación", explicó Muto. "Existe la posibilidad de que esta cuarentena no sea aplicada si cumplen ciertas condiciones".

Los organizadores y el Comité Olímpico Internacional (COI) se han dado al menos cinco meses más —hasta la llegada de la primavera en el hemisferio norte— para empezar a resolver cómo sacarán adelante los Juegos Olímpicos para 11.000 deportistas y decenas de miles de funcionarios, jueces, patrocinadores, reporteros y emisoras.

Fue a principios de la primavera de este año cuando los Juegos de Tokio fueron pospuestos ante la imposibilidad de continuar con el plan original y ahora se planean para dar inicio el 23 de julio de 2021.

El presidente del COI, Thomas Bach, confirmó el miércoles en una conferencia en Suiza que viajará a Tokio la próxima semana, su primera visita a la sede desde el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Bach dio una firme respuesta de "no" cuando se le preguntó si durante su estancia en Tokio se discutiría la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos.

Se espera que Bach se reúna con el nuevo primer ministro Yoshihide Suga, y dialogue con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, con Mori y con otros funcionarios vinculados con los Juegos Olímpicos.