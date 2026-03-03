Sorprende Getafe al Real Madrid

MADRID.- El Real Madrid perdió por segundo partido consecutivo en La Liga española cuando una impresionante volea del delantero uruguayo Martín Satriano le dio el lunes a Getafe una sorpresiva victoria 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu.

El resultado impidió que el club de la capital recortara la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona.

¿Se le escapa el título de liga al Madrid? Su técnico Álvaro Arbeloa dijo que la diferencia se puede remontar.

"Quedan 36 puntos y el objetivo es sumarlos todos", afirmó Arbeloa, quien tomó las riendas del conjunto merengue a mediados de enero tras la destitución de Xabi Alonso. "Sé que ahora se ve negro y que no hay mucha esperanza cuando se pierde así, pero tenemos que seguir ganando. Aquí nadie tira la liga y nadie se rinde".

Getafe había perdido sus ocho enfrentamientos ligueros anteriores con el Madrid y las atajadas tempranas del arquero David Soria evitaron que se quedara en desventaja.

Soria desvió por encima del travesaño un disparo de Arda Güler a mitad del primer tiempo, poco después de frustrar a Vinícius Júnior cuando quedó mano a mano.

El Madrid tuvo más la pelota, pero fue muy previsible y le faltó imaginación para generar jugadas de peligro También desperdició las pocas ocasiones que dispuso.

Getafe les pasó factura seis minutos antes del descanso. Un centro desde la derecha fue despejado de cabeza, pero el balón quedó a los pies de Satriano, quien prendió una volea al techo de la red desde 20 metros.

Fue el segundo gol en tres partidos para el uruguayo, que llegó cedido por el Olympique de Lyon durante el último mercado de fichajes.

"El partido salió perfecto. Sabíamos que habría situaciones, pero no tantas como a las que el Madrid está acostumbrado", destacó José Bordalás, el técnico de Getafe. "El equipo trabajó fenomenal".

En otro encuentro en el que echó de menos a los lesionados Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el Madrid siguió dominando la posesión en el segundo tiempo. Antonio Rüdiger y el suplente Rodrygo estuvieron entre los que estuvieron cerca de conseguir el empate.

Pero no pudo encontrar la manera de superar la férrea retaguardia del Getafe y a un Soria en gran forma.

"De la mejoría del juego la responsabilidad es mía. Si hay un responsable de la derrota soy yo", dijo Arbeloa. "Cuando uno pierde siempre se acuerda de jugadores importantes, como son Bellingham y Mbappé, pero no voy a buscar excusas en las bajas".

La tarea del Madrid se complicó aún más cuando el atacante argentino Franco Mastantuono fue expulsado por protestar en el tiempo añadido y, aunque la igualdad numérica se restableció en el último minuto cuando el getafense Adrián Liso también vio la tarjeta roja, llegó demasiado tarde como para tener algún impacto.

Getafe resistió para asegurar una histórica victoria la primera en el Santiago Bernabéu desde 2008, y tres puntos vitales en su intento por mantenerse en La Liga.

"Tenemos que felicitar al equipo, hicimos un trabajo soberbio atrás y marcamos cuando tuvimos la oportunidad", dijo Kiko Femenía, defensor de Getafe.

El conjunto azulón subió tres puntos en la tabla para ubicarse en el 11mo puesto, ocho puntos por encima de la zona de

descenso.