Spurs aplastan a los Wizards

Se recuperan de la derrota en la Copa NBA; el novato Harper logra 24 puntos

Por AP

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
SAN ANTONIO.- El novato Dylan Harper logró 24 puntos, su mayor número de la campaña, y los Spurs de San Antonio tuvieron la ventaja durante todo el encuentro salvo por 22 segundos, para vapulear el jueves 119-94 a los Wizards de Washington.

Los Spurs se recuperaron así de una decepcionante derrota en la final de la Copa NBA.

Los Knicks de Nueva York remontaron un déficit de 11 puntos en el último cuarto para vencer a San Antonio el martes por la noche en Las Vegas y apoderarse de la Copa NBA.

Los Spurs (19-7) tuvieron al oponente ideal para recuperarse. Los Wizards son el peor equipo de la liga (4-21).

Como la final de la Copa NBA no cuenta para las estadísticas o clasificaciones de la temporada, San Antonio ha ganado cuatro seguidos y 11 de 14 compromisos.

El pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, totalizó 15 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y cuatro bloqueos en 17 minutos. Los minutos de Wembanyama fueron restringidos en su tercer duelo desde su regreso después de perderse 12 partidos debido a una lesión de pantorrilla.

El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, dijo antes del partido que los minutos de Wembanyama serían limitados el jueves como preparativo para que juegue el viernes en Atlanta. San Antonio tiene actividad en noches consecutivas.

El pívot de Washington, Alex Sarr, anotó 18 puntos y Bub Carrington añadió 17.

