Spurs igualan serie al Thunder

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SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 33 puntos, capturó ocho rebotes, repartió cinco asistencias y logró tres tapones, y los Spurs de San Antonio dejaron a Oklahoma City en su segundo total más bajo en postemporada, al vencer al Thunder 103-82 en el cuarto juego la noche del domingo para empatar las Finales de la Conferencia Oeste.

De´Aaron Fox aportó 12 unidades, 10 rebotes y cinco asistencias para San Antonio, que no ha perdido tres partidos consecutivos en toda la temporada. Stephon Castle y Devin Vassell sumaron 13 tantos cada uno.

El quinto juego se disputará el martes en Oklahoma City, seguido del sexto el jueves en San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 19 puntos con seis de 15 en tiros de campo para el Thunder.

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Wembanyama se tomó de manera personal la victoria de Oklahoma City por 123-108 el viernes en el tercer duelo. La estrella francesa de 2,24 metros comentó que necesitaba ser mejor para hacer mejores a sus compañeros. Fue monumentalmente mejor la noche del domingo —y San Antonio también lo fue.

Los Spurs limitaron al Thunder a un 33% de acierto en tiros de campo, incluido seis de 33 en triples (18%).

Tras ser superado 76-23 en puntos de la banca en el tercer enfrentamiento, los suplentes de San Antonio anotaron 30 puntos mientras limitaron a Oklahoma City a 34.

Los Spurs tuvieron otro arranque encendido en el cuarto juego después de abrir el partido anterior con una racha de 15-0. A diferencia de la abultada derrota del viernes, los Spurs nunca cedieron esa ventaja.