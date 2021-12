Stephany Mayor se disculpa por la agresión a Diana García

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Stephany Mayor, jugadora de los Tigres ofreció una disculpa por haber agredido a su colega de Rayados, Diana García, lo que le acarreó perder la final de vuelta de la Liga Femenil MX.

En redes sociales, la goleadora escribió que su acto no fue malintencionado.

"Estoy pasando por uno de los días más difíciles de mi carrera, mi sueño de defender en la cancha los colores, la institución a la que pertenezco y el título de la Liga Mx Femenil se ha visto esfumado. El día viernes hubo un incidente en el juego de ida con mi compañera de profesión y de Selección Nacional, Diana García, quiero externarles que lo sucedido nunca fue mal intencionado, incluso, al ver la situación me acerqué para ofrecerle una disculpa y ayer me volví a poner en contacto con ella para ver cómo seguía del contacto desafortunado que le hice y le reiteré mis disculpas", fue parte del mensaje que escribió.

Mayor recalcó que su carrera de 17 años como futbolista no se ha caracterizado por ser agresiva.

"En Tigres llevo dos años de tener participación nunca me he caracterizado por ser una jugadora desleal. Tan es así que nunca he sido expulsada durante toda mi carrera. En Liga Mx Femenil he disputado 68 juegos entre temporada regular y liguilla, y sólo he recibido 3 tarjetas amarillas (1 tarjeta amarilla cada 23 juegos)".

La jugadora de las Amazonas lamentó no poder jugar la final con sus compañeras, pero confía en el trabajo del equipo para ganar el título. "Hoy, con lágrimas en los ojos al escribir esta carta, les informo que no podré estar en la cancha este lunes, estoy segura que todas mis compañeras sacarán la garra y espero que al final pueda abrazarlas por haber conseguido el objetivo para nuestro club y para ustedes, nuestra afición incomparable".

La Comisión Disciplinaria castigó a la jugadora por dos juegos, por lo cual, además de la final, no podrá iniciar el próximo torneo. La final de la Liga Femenil MX entre Tigres y Rayadas, se encuentra empatada a dos goles.