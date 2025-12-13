logo pulso
Stulic anota y le da a Lecce la victoria

Por AP

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Stulic anota y le da a Lecce la victoria

LECCE.- El delantero serbio Nikola Stulic anotó su primer gol en la Serie A para darle a Lecce una victoria vital en casa por 1-0 contra Pisa, otro equipo en apuros, el viernes.

El partido presentó a dos de los tres clubes con menos goles en la liga italiana y contó con solo dos tiros a puerta en total.

Lecce tuvo una ligera ventaja en un primer tiempo aburrido, pero fue más incisivo después del descanso.

El suplente Stulic anotó a los 72 minutos tras ser asistido por Lameck Banda.

Pisa, que estaba sin su máximo goleador M´Bala Nzola después de que fuera expulsado la semana pasada, sufrió su tercera derrota consecutiva. El equipo de Alberto Gilardino sigue buscando su primera victoria fuera de casa en la máxima categoría desde marzo de 1991.

Permanece en el antepenúltimo lugar de la liga con diez unidades. Lecce sube cuatro posiciones hasta el puesto 13.

