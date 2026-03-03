Sucumben Fiorentina y Pisa en Serie A

PISA, Italia.- Fiorentina sucumbió 3-0 ante Udinese y Pisa perdió en casa 1-0 contra Bologna en una aciaga noche del lunes para los equipos amenazados por el descenso en la Serie A de Italia.

En Udine, el conjunto local se adelantó a los 10 minutos cuando Christian Kabasele cabeceó un córner de Nicolo Zaniolo.

Kelman Davis, máximo goleador de Udinese, Kelman Davis, puso el 2-0 al cobrar un penal en la segunda mitad.

Y Adam Buksa añadió el tercero en el tiempo de descuento para frenar de forma contundente el reciente repunte de Fiorentina y dinamitar sus esperanzas de ganar tres partidos seguidos por primera vez esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se mantuvo quinto desde el fondo cola en la liga, pero igualado a puntos con Cremonese y Lecce, el club que ocupa la tercera plaza de descenso.

Pisa, uno de los dos equipos que están en la zona roja, perdió en casa ante Bologna y siguió colista junto con Verona.

Bologna capitalizó en gol su único remate a puerta, el disparo de Jens Odgaard a los 90 minutos. El delantero danés marcó desde unos 25 metros.

El resultado dejó a Pisa con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos están a nueve puntos de la salvación con 11 partidos de liga por disputar.

La victoria fue la tercera consecutiva de Bologna y lo elevó por encima de Sassuolo hasta el noveno puesto. No ha perdido un partido de liga en casa ante Pisa desde febrero de 1985.