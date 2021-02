Suma Atlético de San Luis otra derrota

El Atlético de San Luis sumó su cuarto descalabro al hilo, pero lo malo es que no se les ve como puedan mejorar y en esta ocasión la defensa dio grandes facilidades a sus oponentes y así Xolas de Tijuana se llevaron una victoria por 5-3, en partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

Con este resultado el Atlético de San Luis se queda hundido en el último lugar de la tabla general sin todavía sumar un punto en el actual torneo, mientras que las Xolas de Tijuana con su triunfo suben al lugar 12 con tres unidades.

El conjunto del Atlético de San Luis se presentó a este encuentro con varios cambios en su alineación, para tratar de cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas, y de inicio parecía que las cosas marchaban bien, ya que al minuto 7 de juego se produjo el primer gol del partido por conducto de Kimberly Reséndiz gracias a un buen disparo bombeado que techo a la portera de Tijuana y poner al frente a su escuadra.

Más sin embargo, el gusto les duró poco, ya que al minuto 8 de juego con un buen remate la jugadora Renae Cuéllar para empatar el marcador a un tanto, y al minuto 18 Xolas se puso al frente en los cartones con el segundo gol de Renae Cuéllar, en donde aprovecho una buena jugada colectiva y puso los cartones 1-2.

El concierto de Renae Cuéllar continuó cuando anotó su tercer tanto del partido al minuto 20, en una descolgada que tomó mal parada a la defensa potosina y con un tiro rasante venció a la portera del cuadro potosino y poner los cartones 1-3, pero ahora no les duró el gusto a las Xolas, ya que Paola Alemán a la hora del reanudar el partido vio adelantada a la portera y realizó un gran tiro desde la media cancha para acercar a las colchoneras potosinas en los cartones por 2-3.

Al minuto 28, Tijuana nuevamente aprovechó que la defensa potosina está haciendo "agua", cuando mandan un centro, a la que la defensa tunera no logra despejar y el esférico le llega a Rosa Iris Aguiar y poner las cosas 2-4.

San Luis se acercó al minuto 31, cuando Estefanía Izaguirre le bombea el esférico a la portera visitante y el balón va a segundo poste en donde cierra la pinza Edith Carmona para meter el esférico en la portería visitante y colocar los cartones 3-4, y al minuto 44 llegó el quinto gol de las Xolas gracias a un buen disparo de Nancy Zaragoza y así se fueron al descanso de medio tiempo.

Para la segunda parte, el técnico de las potosinas hizo algunos movimientos en su alineación y esto ayudo, porque ya jugaron más en conjunto, marcaron y no permitieron libertades a sus rivales, de igual forma Tijuana aguanto bien no permitió libertades a las potosinas y salvó un tiro que pegó en el poste de Isabel Kasis, el Atlético de San Luis no creó peligro en la segunda parte y ya no cayeron más goles, por lo que las potosinas sufrieron una derrota más con cartones de 3-5.