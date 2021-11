Suma Canel´s a cinco nuevos coequiperos

Cinco nuevos valores de la categoría Sub-23 se unen al equipo de ciclismo Canel´s-ZeroUno-Mavic, luego de ser observados durante las visorias que se llevaron a cabo en la ciudad de León, esto con la finalidad de reforzar las fuerzas básicas del equipo en próximas competencias.

El objetivo de dicha convocatoria por parte de Canel´s-ZeroUno-Mavic es para integrar un proyecto Sub-23 con miras a París 2024. Se contó con registro de 150 jóvenes quienes los días 16 y 17 de agosto realizaron el primer filtro bajo la visoria del entrenador Juan José Monsiváis, quedando para el mes de septiembre solo 20 aspirantes quienes se disputaron en dos meses un lugar al realizar diferentes pruebas.

Demostrando los participantes gran nivel y cualidades, en pruebas de estudio donde se mide el potencial físico con el que cuentan durante las pruebas de esfuerzo, posteriormente las pruebas de carretera con una ruta de 200 kilómetros, así como un crono escala de 13 kilómetros, al final tras una dura decisión por parte del cuerpo técnico que integra Canel´s-ZeroUno-Mavic se escogieron a los 5 jóvenes sub 23 que serán parte del equipo a partir de la campaña 2022.

Los integrantes a este nuevo proyecto sub 23 Canel´s-ZeroUno-Mavic que serán dirigidos por el experimentado director técnico Juan José Monsiváis son:

José Miguel Reyes Morales de la ciudad de León, nació el 20 de mayo del 2002, tiene 2.5 años practicando ciclismo, entre sus mejores resultados está primero en Copa Nacional en Apodaca, NL; (9/ Feb/2020) Juvenil "C", Primero en Copa nacional de pista en prueba "Scratch" (Feb/2020) Juvenil "C", Primero en campeonato nacional de pista 2020 prueba "Persecución por equipos", quinto en la Élite y segundo como sub23 en copa nacional en Aguascalientes (Marzo 2021), primer lugar en la sub 23 y segundo en la élite.

Cristopher Hans Torres Ramírez de la Ciudad de México, nació el 28 de octubre del 2002, tiene, 7 años practicando ciclismo. Corre en Europa y pertenece a un equipo continental. Top 5 en copas federaciones de Ruta y campeonatos nacionales (categoría juvenil). Ganador Gran Premio Miguel Arroyo (Categoría Elite, Top 5 copa Federación pista y campeonatos nacionales (omnium, scratch, persecución individual, puntos, eliminación, persecución por equipos). Ganador critérium Cycling series CDMX.

Javier Isaac Velador Moreno de Chihuahua, nació el 29 de septiembre del 2003, tiene 5 años practicando ciclismo, Campeón Nacional de CRI en Juegos CONADE Aguascalientes (2021 \ Juvenil C). Tercer Lugar de Ruta en Copa Nacional Aguascalientes Circuito las Flores (2021\ Juvenil C). Tercer Lugar de CRI en Campeonato Nacional Aguascalientes (2020\ Juvenil C). Campeón de Tucson Bicycle Classic USA (2019 Juvenil B). Tercer Lugar de CRI en Olimpiada Nacional Aguascalientes (2019\ Juvenil B).

Eduardo Arturo López Pacheco de Veracruz, nació el 4 de abril del 2001, tiene 5 años practicando ciclismo. Actual Campeón Veracruzano Sub23 de Contra-reloj. Sub Campeón Veracruzano Sub23 de Ruta. Participaciones en el Campeonatos Nacionales de Ruta, Participación en Olimpiadas Nacionales de Ruta.

Y finalmente, Juan Pablo Rivas Guerrero de la Ciudad de México, nació el 31 de marzo del 2000, tiene 4 años practicando ciclismo. Compite en el campeonato nacional 2021 (dnf). Top 10 general en La etapa del Tour de France Estado de México 2021.Top 5 General GFI IZZI Kardias 2021. Quinto general en carrera por etapas Enruta2 2021. Top 15 general Haute Route México 2019.