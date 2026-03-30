Super Bowl 2029 vuelve a Las Vegas: compromiso de Raiders y NFL

LAS VEGAS (AP) — El Super Bowl regresará al Allegiant Stadium en Las Vegas en 2029 por segunda vez después de que los propietarios de la NFL votaran el lunes en Phoenix para otorgarle el gran partido a la capital del juego y el entretenimiento del país.

NFL otorga Super Bowl 2029 a Las Vegas

Que Las Vegas recibiera la sede del Super Bowl después de que Kansas City derrotara a San Francisco 25-22 en tiempo extra en febrero de 2024 parecía cuestión de tiempo.

El comisionado Roger Goodell prácticamente dio su visto bueno a esa posibilidad después del primer Super Bowl en una ciudad que la liga evitó durante mucho tiempo por preocupaciones sobre las apuestas deportivas legalizadas.

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"Estamos entusiasmados de llevar el Super Bowl de vuelta a Las Vegas y ofrecerles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mejores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos", afirmó Goodell en un comunicado.

"El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión".

El Super Bowl del próximo año se jugará en California por segundo año consecutivo, cuando Inglewood sea la sede. Santa Clara fue el escenario del partido de este año, en el que Seattle venció 29-13 a Nueva Inglaterra.

Atlanta será la sede del partido de 2028.

Compromiso de Raiders y comunidad para Super Bowl 2029

"Es un testimonio de que los Raiders, la LVCVA, los líderes cívicos, la comunidad y la NFL trabajan juntos como uno solo", dijo el propietario de los Raiders, Mark Davis, en un comunicado. "El Super Bowl LVIII puso el listón muy alto, y para el Super Bowl LXIII estamos comprometidos a elevarlo aún más".

Además de albergar un Super Bowl, Las Vegas ha sido el hogar de los Raiders desde 2020 y sede del draft de la NFL de 2022.

El primer intento de la ciudad por albergar el evento deportivo más popular del país fue en gran medida bien recibido. La mayoría de los eventos de la semana del partido están cerca unos de otros en el Strip, e incluso el estadio está a distancia a pie del extremo sur de Las Vegas Boulevard.

"Claramente, el Super Bowl 58 en Las Vegas fue un tremendo éxito", dijo el vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly. "Cada elemento de eso, todo lo que Las Vegas aportó, la energía, el tamaño, la magnitud, la hospitalidad. Por eso Las Vegas es sede de tantos eventos deportivos y de entretenimiento de primer nivel. Claramente, los propietarios de la NFL respaldaron eso en su decisión unánime. Estamos encantados de volver allí".

El Super Bowl de 2029 destacará en un apretado calendario deportivo para Las Vegas en los próximos años.

El campeonato nacional del College Football Playoff se jugará en el Allegiant Stadium en 2027, y el Final Four se disputará allí en 2028. Además, está previsto que los Atléticos de las Grandes Ligas comiencen a jugar en su nuevo estadio de Las Vegas en 2028, y es posible que un nuevo equipo de la NBA inaugure su primera temporada más tarde ese año.

"El compromiso que Mark Davis asumió hace 10 años para llevar a los Raiders, construir el Allegiant Stadium y traer la NFL a nuestra ciudad ha sido transformador para Las Vegas", dijo el CEO/presidente de la LVCVA, Steve Hill. "Ha elevado nuestra ciudad, ha aumentado nuestro perfil global y nos ha dado la oportunidad de albergar el Super Bowl.

"Esta es una ciudad hecha para ser sede. Es lo que somos. No es solo lo que hacemos, es cómo nos medimos".