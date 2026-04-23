Supera el Barsa a Celta de Vigo

MADRID.- El Barcelona restableció su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en La Liga española el miércoles con una victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo, en un partido en el que Lamine Yamal y Joao Cancelo se lesionaron antes del descanso.

Lamine se lastimó al convertir un penal que aseguró la octava victoria consecutiva del Barsa en La Liga.

"Tenemos que ver a Lamine mañana, veremos. Tenemos que aceptarlo, es una lástima para nosotros. Espero que no sea muy grave", señaló el técnico azulgrana Hansi Flick.

El delantero español y el defensor portugués Cancelo tuvieron que ser sustituidos por aparentes molestias musculares que generan preocupación de cara al Mundial en junio. No trascendieron detalles inmediatos sobre la gravedad de sus lesiones.

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Lamine convirtió el penal a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo e indicó que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Salió del campo por sus propios medios después de ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el técnico Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de los vestuarios.

Cancelo ya había sido reemplazado a los 24 minutos por una aparente lesión muscular en la pierna derecha.

"Esperemos que no sea nada, igual que lo de Cancelo, y esté con nosotros lo antes posible", comentó el arquero barcelonista Joan García.

El partido se detuvo durante unos 15 minutos poco después de que Lamine convirtiera el penal porque un aficionado tuvo que ser atendido por médicos en las gradas.

El Madrid se había acercado a seis puntos del liderato con una victoria 2-1 en casa ante el Alavés el martes. Quedan seis jornadas por disputar.

"Era muy importante ganar hoy, la liga todavía no está sentenciada", señaló el volante barcelonista Gavi. "Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer".