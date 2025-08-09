Supernova Strikers 2025: Boletos a la venta para el torneo de box y entretenimiento digital

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Supernova Strikers 2025 es uno de los eventos que ha causado mayor revuelo en redes sociales, ya que se realizará por primera vez en México un torneo de box que fusiona el mundo del deporte con el entretenimiento digital.

La justa deportiva cuya pelea estelar será protagonizada por la streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes, se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Además, contará con la participación de famosos creadores de contenido y números musicales de artistas de la talla de Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, entre otros.

A una semana de dicho evento, muchos internautas interesados en asistir, se han preguntado sobre el costo de los boletos y las localidades que quedan disponibles, pues el recinto donde se realizará es uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Los boletos de Supernova Strikers 2025 se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, con opción de compra física y digital en su página web.

Actualmente el mapa del evento luce con las localidades agotadas en las primeras filas (Sección A y B). A partir de la sección C se encuentran con disponibilidad algunos boletos en un precio de mil 200 pesos mexicanos.

Asimismo, las secciones que cuentan con mayor espacio son las D y E, las cuales tienen un costo que va de los 977 a los 488 pesos para presenciar los épicos combates.

Otras opciones para ver el torneo en vivo, será por las transmisiones en salas de Cinépolis, plataformas digitales como Twitch y redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube.