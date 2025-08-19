Surgen campeones de la Copa Kama’s

Con la disputa de las finales y la coronación de los campeones en cada categoría, llegó a su fin la quinta edición de la Copa Kama’s Fenapo de Futbol Infantil, celebrada este fin de semana en la capital potosina donde se disputaron en las canchas de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos y el Antiguo Estadio Plan de San Luis.

Dejando a los siguientes campeones de las diferentes categorías: Atlético de San Luis FB ganar el título de la categoría 2011; Toros lograron ganar el título de la categoría 2010; Brujas se coronó en la categoría 2012; Cefor Aguilas Elite logran obtener el título de la categoría 2018.

El conjunto de Lobos Tri-Campeón, por tercer año consecutivo lograron ganar el título de la categoría 2014; Fenix lograron ganar el título de la categoría 2013; Cimarrones logran el campeonato en la categoría 2015; Brujas se proclamó Bicampeón de la categoría 2016; de nueva cuenta Brujas se corono ahora en la categoría 2019; Academia RC campeones en las categorías 2017 y 2020.

Campeonas del Nacional de la Kama’s Femenil: el equipo de Refineras de Salamanca, Guanajuato se consagraron como las mejores en la categoría 2011-2012; Formación GR de Tamaulipas logran el bicampeonato en la categoría 2013-2014; Formación GR logran el título en la categoría 2015-2016.

