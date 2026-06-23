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Surgen ganadores del Serial Mágico

Cientos de atletas participaron en una jornada desarrollada entre paisajes naturales

Por Romario Ventura

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores del Serial Mágico
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      Cerro de San Pedro se consolidó como una de las sedes más exitosas del Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos 2026, al recibir a cientos de atletas que participaron en una jornada deportiva desarrollada entre los paisajes naturales e históricos que caracterizan a este Pueblo Mágico de San Luis Potosí.

      El evento congregó a corredores de diferentes estados, quienes recorrieron senderos del semidesierto potosino en una competencia que combinó el deporte de aventura con la promoción turística, ofreciendo un recorrido entre escenarios emblemáticos cargados de historia y naturaleza.

      En la prueba de 21 kilómetros femenil, la victoria fue para Rosse Jepkorir Kangogo, quien se adjudicó el primer lugar de la categoría.

      En la rama varonil de los 21 kilómetros, el podio estuvo integrado por Júpiter Carera Casas, quien cruzó la meta en la primera posición, seguido por Juan Carlos Carera Casas en el segundo sitio y Boniface Kaplagat Kangogo, quien finalizó en el tercer lugar.

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      Por su parte, en la distancia de 10 kilómetros femenil, Carmen Allende se quedó con el primer lugar, mientras que en la rama varonil el triunfo correspondió a Kalid Arroyo, quien se impuso al resto de los competidores.

      Al concluir las competencias se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que también se realizó la entrega simbólica de la estafeta al municipio de Aquismón, sede de la siguiente fecha del Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos 2026, programada para los días 18 y 19 de julio.

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