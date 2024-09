Surgen ganadores del Sr. y Srta. Nabba

El pasado domingo 8 de septiembre, el Auditorio del PRI en San Luis Potosí fue testigo de una impresionante demostración de figura y estética durante el certamen Sr. y Srta. Nabba San Luis Potosí 2024. El evento contó con la participación de destacados competidores, especialmente en la categoría femenina, donde muchas damas mostraron el fruto de su arduo trabajo físico de las semanas previas, así como su habilidad para posar y dominar el escenario.

La competencia se desarrolló con gran éxito, destacando el talento y la dedicación de los participantes. A continuación, se presentan los resultados de las diferentes categorías: Categoría Bikini: 1. Grecia Lizbeth Vázquez (Body Fitness); 2. Patricia Briones (Shape); 3. Jazmín Lucero Liñán; 4. Claudia Santana (Life Gym).

Categoría Novata: 1. Gema García (Team Gema); 2. Grecia Vázquez (Body Fitness); 3. Ximena Rojas (Eagle Gym). Categoría Sport Fitness: 1. Julia Rosales (Big Tony); 2. Silvia Calderón (Arca Gym); 3. Jazmín Lucero Liñán. Categoría Wellens: 1. Fátima Aranda (Pacos Gym); 2. Diana Isabel Villalobos (WFitness); 3. Leticia Gutiérrez (Pacos Gym).

Categoría Figura: 1. Silvia Calderón (Arca Gym); 2. Julia Rosales (Big Tony). Categoría Principiantes: 1. José Israel Pérez (Panters Nutrición); 2. Brian Jacob Miranda (Team Miranda); 3. Raúl Espino (Gym Life); 4. Mario Alberto Montalvo (Guerreros Aztecas); 5. Jesús Barrón (Team Gema).

Categoría Subjunior: 1. Jonathan Hazael Ibarra (Team Emilio Solis); 2. Juan Ramón Marmolejo (ES Fitness); 3. Edmundi Salazar (Guerreros Azteca); 4. Irving Luna (Body War). Categoría Novatos: 1. Josué Mata (Madness); 2. Jonathan Muñoz (Team Emilio S); 3. Josué Galván (Miranda Team); 4. Diego Vázquez (Guerreros Azteca).

Categoría Master: Javier Medina (60 Javosgym); 1. Héctor Mata (De Mata Navarro); 2. Josué Galván Prado (Mirada Team). Categoría Mens Sport: 1. Velazco Rubalcaba.Categoría Mens Physique: 1. Francisco Arias (Science and Health); 2. Diego Vázquez (Guerreros Azteca); 3. Pablo Castro; 4. Erick Mendoza (Rally); 5. Luis Nava (Rally); 6. Ferra Rodríguez (Planet).

Categoría Culturismo: 1. Samuel Pasillas (Science and Health); 2. Josué Ulises Velazco (Science and Health); 1. Jonathan Ibarra (Team Emilio Solis); 2. Alfonso Hernández (Pacos gym). Categoría Body building: 1. Samuel pasillas (Science and healt); 2. Josué Ulises Velazco (Science and healt). Categoría Infantil: 1. Cielo Sofía Rodríguez (Animals); 2. Reyna Victoria (Crixus). Infantil 2: 1. Paulina Sierra Castro; 2. Alejandra Medina Ibarra (Javos Gym). Infantil 3: 1. Saul Reina (Crixis Gym).

El Sr. y Srta. Nabba San Luis Potosí 2024 demostró ser un evento de gran calidad y competitividad, consolidándose como una plataforma clave para los atletas de la región que buscan destacar en el mundo del fisicoculturismo y fitness.