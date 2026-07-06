Surgen los ganadores del l7mo.Retro Trail

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Con la participación de mil corredores, este domingo se llevó a cabo con gran éxito la séptima edición del Reto Trail Mabe 2026, teniendo como escenario el Parque Tangamanga I, donde atletas de diferentes categorías recorrieron las distancias de 5 y 10 kilómetros en un ambiente de convivencia, deporte y sana competencia.

La competencia reunió a corredores experimentados y aficionados, quienes pusieron a prueba su resistencia en un recorrido que volvió a consolidarse como uno de los eventos atléticos más importantes organizados por la empresa Mabe en San Luis Potosí.

En la categoría Mabe Femenil 10 kilómetros, Tania Herrera Espinosa, del equipo Leiser, se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 53:06 minutos, seguida por Yessica Jazmín Pérez Romero, con 56:55, y Martha P. García Junco Moreno, quien completó el podio con 57:33.

Por su parte, en la categoría Mabe Varonil 10 kilómetros, el triunfo fue para Rubén Ruiz Bárcenas, representante de Mabe, quien cruzó la meta en 39:14 minutos. El segundo sitio fue para Héctor Alejandro Macías Robledo, de Leiser, con 41:10, mientras que Fernando Rojas Carmona, también de Leiser, ocupó la tercera posición con 46:29.

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En la categoría 20 a 29 años Femenil 10 kilómetros, la vencedora fue Citlalic Jacqueline Huerta Segura, del equipo Suma Training, con un destacado tiempo de 39:01 minutos. El segundo lugar correspondió a Carolina Rocha Pichardo, con 49:46, y el tercero a Daniela López de Ávila, quien registró 52:54.

Dentro de la categoría 20 a 29 años Varonil 10 kilómetros, Kalid Galván Amaya, de Satopek, dominó la prueba al detener el cronómetro en 34:07 minutos. Completaron el podio Jorge Iván Ramos Torres, con 34:46, y José Adrián Ramos Rosas, con 35:34.

En la distancia de 5 kilómetros, la categoría Mabe Femenil tuvo como ganadora a Yudith Enríquez Hernández, con un tiempo de 30:14 minutos. El segundo lugar fue para Katy Saray Aguilar, de Leiser, con tiempo chip de 25:32, mientras que María Valentina Silva Colorado, también de Leiser, terminó tercera con 33:17.

Finalmente, en la categoría Mabe Varonil 5 kilómetros, Ulises López Vázquez, de Leiser, se adjudicó el primer sitio con un tiempo de 23:02 minutos. José Julián Zavala Oliva ocupó el segundo lugar con 27:14, y Adulfo Agustín Santiago completó el podio al registrar 29:22.