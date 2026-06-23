Suspenden a tenista checa cuatro años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Marketa Vondrousova, la campeona del torneo de Wimbledon en 2023, fue suspendida por cuatro años el lunes por negarse a someterse a una prueba antidopaje, la más reciente jugadora de alto perfil sancionada.

La jugadora checa citó "estrés mental" y miedo cuando el agente de control "tocó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse debidamente".

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que Vondrousova se negó a realizarse una prueba en diciembre, y que se impuso la sanción máxima de cuatro años por una primera infracción rutinaria, decisión tomada por un tribunal independiente tras una audiencia este mes.

Vondrousova se convirtió en la primera campeona femenina no preclasificada de Wimbledon cuando venció a Ons Jabeur en el partido por el título de 2023. Vondrousova alcanzó ese año el mejor ranking de su carrera, el número 6. También llegó a la final del Abierto de Francia en 2019, perdiendo ante Ash Barty.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tenista de 26 años detalló su reacción ante la prueba no realizada en una publicación de Instagram en abril.

"Me resulta muy difícil hablar de esto, pero quiero ser transparente con ustedes sobre mi salud mental", explicó Vondrousova. "El reciente incidente del control antidopaje ocurrió porque llegué a un punto de quiebre después de meses de estrés físico y mental".

La ITIA dijo que Vondrousova "no presentó una muestra cuando fue notificada por un Oficial de Control Antidopaje (DCO) durante un intento de prueba fuera de competencia en su casa alrededor de las 8 p.m. del 3 de diciembre de 2025" y que, en su lugar, firmó un formulario de negativa .

"Nunca me he dopado. Nunca he tenido una prueba positiva", escribió Vondrousova en Instagram después de que se dio a conocer el fallo. "A lo largo de toda mi carrera, me he sometido a innumerables controles antidopaje y siempre he pisado la cancha con la conciencia tranquila. Apenas tres días después del incidente que finalmente cambió mi vida, me hicieron otra prueba. El resultado fue negativo. Igual que todas las pruebas anteriores".

Vondrousova estuvo representada por el abogado Howard Jacobs, con sede en Los Ángeles, especialista en casos de reglas antidopaje. Jacobs ayudó a la dos veces campeona de Grand Slam en individuales Halep a ganar un caso de apelación en 2024 ante el TAS contra una suspensión de cuatro años por dopaje.

Vondrousova se convierte en la más reciente tenista de alto perfil involucrada en un caso de dopaje, después de Simona Halep, Jannik Sinner e Iga Swiatek.

Sinner aceptó una sanción de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje al inicio del año pasado, y Swiatek aceptó una suspensión de un mes a finales de 2024.