Suspenden el beisbol en la CDMX por contingencia ambiental

Las semifinal de la Liga MX entre el América y el León, no es el único espectáculo deportivo que se suspenderá en la capital mexicana.

La contingencia ambiental extraordinaria activada este martes en el Valle de México por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, provocó que el encuentro de esta noche entre los Algodoneros de Laguna y Diablos Rojos del México quedara suspendido.

El problema para la serie en la Ciudad de México es que causaría un desajuste entre estas dos organizaciones. Con el juego suspendido, el miércoles se programaría una doble cartelera entre Laguna y el México. Si la contingencia se mantiene, habría una cancelación de serie. Una situación similar a la que ocurre cuando las lluvias no permiten jugar.

Luego que se activara la contingencia ambiental, los pronósticos no son muy alentadores para disipar los contaminantes. En las próximas 48 horas se espera viento débil y temperaturas de 28 a 31 grados.

Los Diablos Rojos del México regresan esta semana a casa luego de conseguir el primer lugar de la Zona Sur con 20 victorias y 13 derrotas. Laguna es el penúltimo puesto de la Zona Norte.