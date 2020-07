Suspendidos para la Jornada 1 del Guard1anes 2020

Antonio Mohamed no podrá iniciar el torneo en la banca del Monterrey, debido a que debe un juego de suspensión del torneo pasado.

"El Turco" fue suspendido por un juego en la fecha del Clausura 2020, que al suspenderse también puso en Paus las sanciones.

Pero estas no se olvidan y de esta forma, el técnico no estará en la banca para el juego contra Toluca.

Los jugadores que no estarán en la cancha para el inicio del Guard1anes 2020, son:

Julian Velázquez de Querétaro, debe un partido.

Claudio Baeza de Necaxa , un juego.

Sebastián Saucedo de Pumas, un juego.

Julián Quiñones de Tigres, dos juegos.

Miembros de cuerpo técnico con sanción:

Gilberto lema de Monterrey, un juego.

Alex Diego de Querétaro, un juego, aunque su castigo era de cuando dirigía al Atlante.