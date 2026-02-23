Suspensión de Querétaro vs Juárez afecta la jornada 7 en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana continúa la actividad de la

con los partidos correspondientes a la

del. La mitad de la temporada regular se acerca y los 18 equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla y poder clasificar a Liguilla. Cabe recordar, que este torneo no habrá Play-In, solamente clasificarán los primeros ocho.Actualmente, lassonen solitario del futbol mexicano. A pesar de perder contra Cruz Azul el fin de semana pasado, el Rebaño se mantiene con, dos más que la Máquina.En la jornada 7 el único partido quefue aquel entre Querétaro y Juárez, con motivo de losy hechos de violencia en el estado de Jalisco tras la captura y muerte de "El Mencho", el criminal más buscado del mundo.En estahay partidos muy atractivos como los choques entre Toluca y, Monterrey y Cruz Azul, América y Tigres.A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver en vivo cada partido.¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LADEL CLAUSURA 2026?Hora:Transmisión:Hora:Transmisión:Hora:Transmisión:Hora:Transmisión:Hora:Transmisión:, Disney + y VIXToluca vsHora:Transmisión:y VixHora:Transmisión:Hora:Transmisión:y Vix, además de(canal de Youtube)Hora:Transmisión:, Vix, además de(canal de Youtube).