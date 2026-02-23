logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Suspensión de Querétaro vs Juárez afecta la jornada 7 en Liga MX

La Liga MX avanza con la jornada 8 del Clausura 2026, donde 18 equipos buscan escalar posiciones para la Liguilla.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 01:56 p.m.
Suspensión de Querétaro vs Juárez afecta la jornada 7 en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana continúa la actividad de la

Liga MX
con los partidos correspondientes a la jornada 8

del torneo Clausura 2026. La mitad de la temporada regular se acerca y los 18 equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla y poder clasificar a Liguilla. Cabe recordar, que este torneo no habrá Play-In, solamente clasificarán los primeros ocho.
Actualmente, las Chivas son líderes en solitario del futbol mexicano. A pesar de perder contra Cruz Azul el fin de semana pasado, el Rebaño se mantiene con 18 puntos, dos más que la Máquina.
En la jornada 7 el único partido que no se jugó fue aquel entre Querétaro y Juárez, con motivo de los bloqueos en carreteras y hechos de violencia en el estado de Jalisco tras la captura y muerte de "El Mencho", el criminal más buscado del mundo.
En esta jornada 8 hay partidos muy atractivos como los choques entre Toluca y Chivas, Monterrey y Cruz Azul, América y Tigres.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver en vivo cada partido.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026?
Viernes 27 de febrero
Mazatlán vs Pachuca
Hora: 19:00 horas
Transmisión: TV Azteca, FOX

Querétaro vs Santos
Hora: 19:00 horas
Transmisión: FOX

FC Juárez vs Atlas
Hora: 21:00 horas
Transmisión: TV Azteca, FOX

Tijuana vs Pumas
Hora: 21:06 horas
Transmisión: FOX

Sábado 28 de febrero
San Luis vs Puebla
Hora: 17:00 horas
Transmisión: ESPN, Disney + y VIX

Toluca vs Chivas
Hora: 17:00 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN, TV Azteca y Vix

León vs Necaxa
Hora: 19:00 horas
Transmisión: FOX

Monterrey vs Cruz Azul
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix, además de LayvTime (canal de Youtube)

América vs Tigres
Hora: 21:00 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix, además de LayvTime (canal de Youtube).

