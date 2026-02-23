Selección potosina de judo se resguarda en Tlaxcala por seguridad

La selección estatal de judo de San Luis Potosí informó que permanece en Apizaco, Tlaxcala, como medida preventiva ante situaciones de riesgo en carretera.

A través de un mensaje difundido por Judo San Luis Potosí AJP, los atletas señalaron que este 22 de febrero concluyeron su participación en el Torneo Nacional Selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional.

Sin embargo, ante los recientes acontecimientos en distintas regiones del país y por recomendación de la federación correspondiente, se determinó que el equipo se resguardara en el hotel para garantizar la integridad de los deportistas.

Los judokas indicaron que se encuentran bien y atentos a la información que emitan las autoridades, con el objetivo de programar un retorno seguro a San Luis Potosí en las próximas horas.

