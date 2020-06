"Tata" Martino aconsejó a Jiménez y al "Chucky"

Gerardo Martino, seleccionador nacional de México, dio detalles del sentir de los atacantes Raúl Jiménez e Hirving Lozano, con el Wolverhampton y el Napoli, respectivamente. Para ambos tricolores dejó un consejo.

En el caso de Jiménez, el "Tata" destacó su buen momento en Inglaterra y apuntó al análisis profundo de si es necesario cambiar de aires, luego de los rumores de un fuerte interés de la Juventus en él.

"Cualquier modificación, cualquier cambio, el primero que lo tiene que definir es tanto él como su familia; analizar muy bien cualquier posibilidad de cambio, yo sé que es muy tentador y lo digo desde la experiencia, en algún momento a mí me ha tocado ir a algún lugar de privilegio y pasados seis o siete años me encuentro declarando que fue el peor año como entrenador", dijo a TUDN.

También, el estratega argentino atizó sobre la felicidad.

"No es solamente irte a los lugares que deslumbran, sino que hay que estar convencido de querer hacerlo, de que se necesita el cambio, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos".

Por otro lado, Martino opinó sobre la complicada situación del "Chucky" Lozano con el Napoli, donde ha tenido diferencias con el técnico Genaro Gattuso.

"También habló el preparador físico con él, mencionó que se sentía bien en lo físico, que lamentablemente no estaba viendo minutos, me comentó el suceso de cuando lo marginaron de un entrenamiento y que la situación era distinta del Napoli respecto a otros equipos donde estuvo, en Holanda gozaba de participación, era habitual, el panorama era distinto", concluyó.