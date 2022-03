"Tata" Martino ignora los comentarios de Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Martino ha ignorado a Miguel Herrera y su ofrecimiento por hacerse de la Selección Mexicana.

El "Piojo" dijo que si la salud de Martino es un impedimento para estar al frente del equipo mexicano, debería hacerse a un lado, poniéndose como primer candidato para tomar su puesto.

Ante esto, el "Tata" simplemente ignoró los comentarios del técnico de Tigres.

"No tengo ningún comentario al respecto", dijo.

El "Tata" explicó cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en su ojo derecho y que fue la razón por la que no viajó a Honduras, para el juego eliminatorio.

"Tengo un problema en el ojo derecho, dos desprendimientos de retina. En septiembre y febrero me operaron. El procedimiento tiene una parte en la que se inserta una burbuja de gas en el ojo, para que la retina tome su lugar habitual. Mientras esa burbuja no se disuelva no puedo subir a un avión por la presión. Por eso contra Estados Unidos dirigí y no pude ir a Honduras".

Así que esos fueron los motivos: "Por los que no pude ir en avión. No subo a un avión desde enero de este año".

Entonces, cuando acabe esto, ¿estará al 100 por ciento con la Selección?

"Lo de viajar depende de la burbuja de gas que no ha desaparecido. En la cirugía de septiembre, desapareció en 31 días. Hoy estoy a 45 días y no se ha ido. Una vez que desaparezca no hay problema".

Sobre el juego ante El Salvador, donde se asegurará la clasificación del equipo mexicano, dijo que se tomará con toda seriedad, porque "estar casi clasificados, no significa que estamos clasificados. Todos los jugadores a excepción de Héctor Herrera, que fue deshabilitado por estar suspendido, están a disposición, porque vamos a tomar el juego muy en serio".

México, con 25 puntos, sólo necesita un punto más para asegurar su boleto a Qatar. Hasta perdiendo y con un triunfo de Costa Rica, que va contra Estados Unidos, el Tricolor estaría en el Mundial, ya que tiene una diferencia de goles positiva, muy grande a favor.