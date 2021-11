Técnico del Nápoles le niega saludo a entrenador del Spartak

Una de las imágenes curiosas que dio la jornada de la UEFA Europa League fue al término del partido entre el Spartak de Moscú y el Nápoli, equipo del mexicano Hirving "Chucky" Lozano. Cuando el estratega del equipo ruso, Rui Vitória se quedó con la mano estirada.

Después de que el Spartak derrotara por 2-1 al Nápoli, el estratega portugués fue a darle la mano a Luciano Spalletti, técnico del equipo italiano; sin embargo este se negó a saludarlo, por lo que Vitória se quedó perplejo.

Al darse a conocer este hecho, señalaban a Spalletti de ser un mal perdedor, pero después aclaró la situación que llevó a ignorar al entrenador rival, "No me saludó al principio del partido. Ahí es cuando tienes que dar la mano, no al final, cuando has ganado", manifestó al término del partido.

"Siempre voy a saludar a los entrenadores del equipo visitante. Tienes el deber de dar la bienvenida a tu estadio", declaró el estratega celeste. La derrota contra el Spartak de Moscú pone en riesgo el camino del Nápoli en la UEFA Europa League.