Televisa transmitirá a la Selección en el Clásico Mundial de Beisbol

Antonio de Valdés comparte la buena noticia de la transmisión de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 por Televisa. ¡Prepárate para vivir la emoción del beisbol internacional!

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:43 p.m.
A
Televisa transmitirá a la Selección en el Clásico Mundial de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Antonio de Valdés reveló este martes una buena noticia para todos los amantes del beisbol. El reconocido periodista dio a conocer que Televisa transmitirá los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol.

La Selección Mexicana quiere hacer historia en el World Baseball Classic, luego del plausible tercer lugar que lograron en la pasada edición de 2023 y Televisa estará presente.

"Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Beisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y Vix", reveló Toño en una publicación de X.

Junto al mensaje celebrado por la fanaticada beisbolera, aparecen su compañero Enrique Burak y él, durante una transmisión, hace ya varios años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Eso sí, extrañaremos a Pepillo (Segarra)", agregó de Valdés.

México sorprendió al mundo luego de avanzar hasta semifinales y tener al borde de la eliminación a la Selección Japonesa de Shohei Ohtani.

Sin embargo, sucumbieron y tuvieron que conformarse con un histórico tercer lugar. Este año, quieren repetir la hazaña y llegar aún más lejos.

La Selección Mexicana está ubicada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia.

- México vs Reino Unido | Viernes 6 de marzo

- México vs Brasil | Domingo 8 de marzo

- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo

- México vs Italia | Miércoles 11 de marzo

