Temporada de MLB en riesgo por disputa salarial

La temporada de Grandes Ligas corre el riesgo de no llevarse a cabo después de que fracasaron las negociaciones entre los equipos y el sindicato de peloteros sobre cómo dividir el dinero en una campaña demorada por la pandemia del coronavirus, informó el comisionado Rob Manfred. La liga también anunció que varios jugadores han dado positivo a COVID-19.

Dos días después de que el presidente del sindicato Tony Clark declaró que cualquier negociación futura sería inútil, el subcomisionado Dan Halem envió una carta de siete páginas al principal negociador del sindicato, preguntándole si la asociación si cesarán su amenaza de presentar acción legal e informen a MLB para anunciar una fecha para reportar al campo de entrenamiento y un calendario de temporada regular.

Se trata tan sólo de la más reciente escalada entre ambas partes, y una batalla preliminar en las negociaciones sobre el acuerdo colectivo de trabajo que expira el 1 de diciembre de 2021.

"Es un verdadero desastre para nuestro deporte, sin lugar a dudas", reconoció el comisionado Rob Manfred durante una aparición en ESPN junto a los líderes de las otras principales ligas deportivas de Estados Unidos. "No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos la manera de superarlo y volver al terreno de juego para el beneficio de nuestros aficionados".

El entrenamiento primaveral se suspendió por la pandemia el 12 de marzo, dos semanas antes del inicio de la campaña regular, y el 26 de marzo ambas partes aprobaron ajustes a su acuerdo laboral para tomar en cuenta los cambios a causa de la pandemia.

Desde entonces, las hostilidades han alcanzado los niveles de la década de 1990 durante el intercambio de propuestas. MLB asegura que los equipos no pueden costear el jugar sin aficionados y pagar los salarios prorrateados que acordaron en marzo, en el que incluyeron la cláusula de negociaciones "en buena fe" ante la posibilidad de jugar en estadios vacíos o en sedes neutrales.

"La proliferación de brotes de COVID-19 en todo el país durante la última semana, y el hecho de que sabemos que varios jugadores del roster de 40 y miembros del personal han dado positivo, aumentan los riesgos asociados con el inicio del campo de entrenamiento en las próximas semanas", escribió Halem a Meyer en la misiva a la que la AP tuvo acceso.

El viernes, Halem envió una carta a Meyer en tono sarcástico en la que adjuntó la oferta más reciente de MLB, a la que Meyer respondió un día después en tono hostil mientras las partes mantenían sus posturas en anticipación a una posible denuncia ante un panel encabezado por el mediador Mark Irvings. La carta de Halem del lunes pidió al sindicato aclarar muchas de sus posturas.

"Noto que tanto la NBA como la NHL, dos ligas a las que refiere en repetidas ocasiones en su carta, no pretenden reanudar actividades hasta el 1 de agosto, y ambas pretenden hacerlo en un número limitado de lugares y bajo medidas de cuarentena", escribió Halem. "Por favor, déjennos saber la postura del sindicato sobre la cuarentena de jugadores en hoteles aprobados por la liga (como el modelo de Disney World de la NBA) cuando no estén en el estadio, en caso de que las condiciones empeoren en las próximas semanas".

Clark emitió el sábado un comunicado en el que dijo a MLB: "Es momento de volver a trabajar. Digan cuándo y donde". Posteriormente, el sindicato dijo que interpondría una denuncia por documentos económicos adicionales y compensación financiera que podría superar los 1.000 millones de dólares.

"Los jugadores están molestos después de que Rob Manfred aseguró a los jugadores y aficionados que estaba 100% seguro que habría una temporada 2020, y decidió retractarse y ahora amenaza con cancelar toda la temporada", dijo Clark en un comunicado el lunes.

"La más reciente amenaza es sólo otro indicio de que Grandes Ligas no ha negociado de buena fe desde el comienzo", añadió Clark. "Esto siempre fue sobre extraer recortes salariales adicionales a los jugadores y es sólo otro día y otra táctica en mala fe en su campaña actual".

Manfred dijo durante el draft amateur de la semana pasada que la posibilidad de que hubiera una temporada era del "100%".

Cambió de parecer el lunes.

"No estoy confiado. Creo que existe un riesgo real; y mientras no exista un diálogo, ese riesgo permanecerá", dijo Manfred. "Los dueños están 100% comprometidos a que el béisbol esté de regreso. Desafortunadamente, no puedo decir que tengo plena seguridad de que eso sucederá".

MLB ha presentado tres ofertas económicas, la última de ellas el viernes en la que garantiza el 70% del salario de los peloteros como parte de un calendario de 72 juegos que iniciaría el 14 de julio y que podría aumentar el total al 80% de los sueldos en caso de que se completara la postemporada.

Los peloteros había presentado dos propuestas previas, aferrándose a su postura previa de que no aceptarían recortes salariales adicionales más allá de los sueldos prorrateados para 2020 a los que accedieron el 26 de marzo. Dicho pacto estableció que los jugadores recibirían 170 millones de sueldo como adelanto y garantizarían que se les diera tiempo de servicio si no se realizaba la campaña.

Manfred ha amenazado con presentar un calendario más corto, de unos 50 juegos. El sindicato podría responder presentando una denuncia ante el mediador Mark Irvings, con el argumento de que a los peloteros se les debería pagar por la temporada de 119 juegos que propusieron inicialmente. El primer plan del sindicato resultaría en sueldos por casi 3.000 millones de dólares.