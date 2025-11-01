Tensión en la Serie Mundial: Wrobleski golpea a Giménez

TORONTO (AP) — Las cuevas y los bullpens se vaciaron el sábado en el séptimo juego de la Serie Mundial, después de que el lanzador zurdo de los Dodgers Justin Wrobleski golpeó al campocorto venezolano de los Azulejos Andrés Giménez, en la mano derecha con un pitcheo en la cuarta entrada.

Wrobleski había lanzado ya dos rectas altas y adentro a Giménez con su primer y cuarto lanzamiento. Luego, lo impactó con una recta a 96,4 mph con un out.

Giménez extendió los brazos después del lanzamiento y el umpire Jordan Baker se interpuso rápidamente entre el bateador y el montículo. Wrobleski caminó hacia el plato con las manos levantadas, gritándole a Giménez mientras el infielder de los Azulejos se dirigía a primera base.

Después de que los jugadores regresaron a sus bancos y bullpens, los umpires se reunieron brevemente. El jefe de equipo, Mark Wegner, emitió una advertencia a ambos dugouts.

El juego se reanudó después de una pausa de cuatro minutos. El segundo lanzamiento de Wrobleski a George Springer derivó en una línea que rebotó en la pierna izquierda del relevista, quien permaneció en el juego después de una visita del kinesiólogo y del manager Dave Roberts.

Fue el tercer hit de Springer en tres turnos al bate.

Wrobleski se retiró entre abucheos de la multitud después de ponchar a Nathan Lukes. Fue reemplazado por Tyler Glasnow cuando los Dodgers perdían por 3-1 y cuando había corredores en primera y segunda. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. luego conectó una línea al prado central para el último out de la entrada.