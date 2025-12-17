Terence Crawford anuncia su retiro

México.- De manera inesperada, este martes el pugilista estadounidense Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional, tan sólo tres meses después de haber derrotado a Saúl ´Canelo´ Álvarez en el estadio Allegiant de Las Vegas. Como el campeón indiscutido del peso supermediano, "Bud" decide colgar los guantes.

A sus 38 años y en el momento más alto de su carrera, el nacido en Omaha, Nebraska, decide poner el punto final a una exitosa carrera, consagrado como uno de los mejores libra por libra de la historia.

A través de un video en redes sociales el cual tituló "despidiéndome como un grande con nada más por probar", Crawford hizo oficial su decisión.

"Pasé toda mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero, no titulares, sino ese sentimiento cuando el mundo duda de ti y sigues demostrándoles a todos que están equivocados", dice Crawford en su video.

"Este deporte me dio todo; peleé por mi familia, mi ciudad, el niño que fui, el que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes y lo di todo, a mi manera le di a este deporte todo lo que tenía, cada cicatriz, cada victoria, cada onza de mi corazón", agrega.

Finalmente, menciona que "hice paz con lo que sigue... ahora, es el momento. Gracias".

Tan sólo hace unos días, el entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, había confesado que los planes para el año que viene eran descansar en mayo y pelear en septiembre por la revancha del título indiscutido del peso supermediano. Ahora, se mantiene como una incógnita qué pasará con el boxeador tapatío.