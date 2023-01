Terminó el sueño europeo de Santi Muñoz

México. - Después de un año en las filas del equipo inglés, el futbolista mexicano Santiago Muñoz deberá volver a Santos Laguna tras no renovar contrato con el Newcastle.

El canterano de los Guerreros tendrá que reportar de regreso con el equipo verdiblanco, esperando un lugar en el primer equipo para competir en el Clausura 2023.

En su paso por Inglaterra, Muñoz tuvo una participación discreta. Con la sub 23 de las ‘Urracas’ disputó cinco partidos y anotó un solo gol, mientras que en la sub 21 jugó cuatro partidos y aportó una asistencia. Finalmente, el mexicano no pudo cumplir con las expectativas del equipo que actualmente ocupa la tercera posición en la Premier League. Su regreso puede ser positivo, ya que pudo experimentar lo que es jugar en Europa, superar la gran versión que mostró en Santos antes de partir, ganarse un lugar en la Selección y soñar con el regreso al viejo continente, ya con un lugar más protagónico. Hasta entonces... pensar en el futbol mexicano y lo que viene con el equipo que lo vio nacer.