Terminó "Kacha" Campos en el lugar 15 en Guadalajara

Los problemas presentados en su auto durante la competencia, impidieron que el potosino Javier "Kacha" Campos pudiera tener un mejor resultado en Nascar Fedex Challenge que se corrió en Guadalajara y donde terminó en el lugar quince.

El piloto del equipo Trakto-

lamp batalló en la pista tapatía a bordo de su stock #18, sobre todo en las primeras vueltas de carrera cuando bajó la potencia del motor y que al final le afectó en poder tener un buen resultado, ahora se enfoca a prepararse para buscar la revancha en Puebla.

"Me quedé con un sabor agridulce, el objetivo era sacar el mejor resultado posible para ir sumando una buena cantidad de puntos, desafortunadamente el auto tuvo fallas que no me permitieron cumplir mi meta", dijo Campos.

Agregó que, "en esta ocasión no pude tener una actuación como la que deseaba, se presentó una baja de potencia en el carro por lo que sólo traté de aprovechar las banderas amarillas para remontar y con la mira puesta en mejorar lugares, al final ya no se pudo avanzar más".

Javier, en 3 semanas, tiene su siguiente compromiso del campeonato Nascar Challenge en Puebla, "trabajaré con mi equipo en estos días para analizar el comportamiento del auto y sobre todo que no me falle para la siguiente carrera".