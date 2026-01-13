Texans de Houston hacen historia al vencer a los Steelers en playoffs

HOUSTON (AP) — Los Texans de Houston finalmente ganaron un partido de playoffs fuera de casa después de perder sus primeros seis, al superar de visita a los Steelers de Pittsburgh.

Ahora volverán a salir de casa para el enfrentamiento divisional ante Nueva Inglaterra, donde una victoria los pondrá en la final de la Conferencia Americana por primera vez en la historia de la franquicia.

Los Texans se apoyaron el lunes en su sofocante defensa, que incluso anotó dos touchdowns para aplastar 30-6 a pesar de que el quarterback C.J. Stroud tuvo problemas con las pérdidas de balón. Fue la décima victoria consecutiva, un récord de la franquicia, y coloca a Houston en la ronda divisional por tercera temporada consecutiva.

La actuación defensiva de Houston contra el veterano Aaron Rodgers fue la mejor en un duelo de postemporada en la historia de la franquicia. Las 175 yardas y seis puntos que le permitieron fueron la menor cantidad para el equipo y fue la primera vez que no toleraron un touchdown en un encuentro de playoffs.

El tackle defensivo Sheldon Rankins devolvió un balón suelto 33 yardas para un touchdown a principios del último cuarto, lo que dio a Houston la ventaja 17-6. La intercepción de 50 yardas de Calen Bullock cerró la puntuación con aproximadamente dos minutos y medio por jugar.

Es la primera defensa desde 1950 en anotar dos touchdowns y limitar a un equipo a menos de 200 yardas en un duelo de playoffs.

Los Texans se convirtieron en la primera defensa desde los Bears de Chicago de 1940 en anotar múltiples touchdowns con su defensiva sin permitir uno en un duelo de playoffs. Houston también es el primer equipo desde 2007 en tener una devolución de balón suelto para un touchdown y una devolución de intercepción para una anotación en el mismo encuentro de postemporada.

"Fue una actuación defensiva sobresaliente, una de las mejores que he visto contra una ofensiva realmente talentosa, un mariscal de campo talentoso que ha jugado a un alto nivel durante mucho tiempo. Así que, estoy orgulloso", indicó el entrenador DeMeco Ryans.

Qué funciona

Hay mucho de donde elegir aquí, pero la impresionante presión al pasador de Houston recibió todos los reconocimientos. Los Texans acosaron a Rodgers toda la noche, capturándolo cuatro veces, golpeándolo en otras 12 ocasiones y forzando dos balones sueltos. Los extremos defensivos Will Anderson Jr. y Danielle Hunter lideraron esa carga, combinándose para 15 presiones al mariscal en una noche en la que Houston generó una tasa de presión del 44,7%. Lo hizo a pesar de rara vez recurrir al blitz y mantenerse con una carga de cuatro hombres.

Hunter forzó un balón suelto y Anderson provocó el fumble que Rankins devolvió para la anotación.

Qué falta

Stroud debe corregir sus errores después de soltar el balón cinco veces, perdiéndolo en dos de ellas y lanzando una intercepción. El quarterback y el centro Jake Andrews parecían no estar en sintonía y dos de sus balones sueltos vinieron de snaps erróneos. Uno ocurrió cuando no estaba listo para el snap y rebotó en su pecho.

"Tuvimos algunos problemas con los snaps, yo atrapándolos", admitió Stroud. "Tengo que encontrar una manera de simplemente atraparlos y cuidar el balón".