Thomas Tuchel critica apoyo silencioso de aficionados en victoria de Inglaterra sobre Gales
El entrenador alemán expresa su descontento con la actitud de los seguidores durante el partido amistoso en el Estadio de Wembley.
LONDRES (AP) — El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, expresó su decepción con los aficionados de la selección por su apoyo "silencioso" en el Estadio de Wembley durante la victoria en el duelo amistoso del jueves 3-0 sobre Gales.
Todos los goles de Inglaterra llegaron en los primeros 20 minutos — a través de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka — pero el equipo de Tuchel no logró construir sobre su fuerte inicio.
El entrenador alemán cree que el público local podría haber hecho más.
"No pudimos marcar el cuarto o el quinto gol — el estadio estaba en silencio. Silencio", manifestó Tuchel. "Nunca recibimos energía de vuelta de los aficionados y creo que los jugadores entregaron mucho para obtener más de las gradas."
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al ser preguntado si esperaba más de los aficionados de Inglaterra, Tuchel — conocido por su franqueza — dijo: "Sí. ¿Qué más puedes dar que 20 minutos, tres goles y la forma en que atacamos a Gales?
"Si luego escuchas durante media hora solo a los aficionados de Gales, es un poco triste porque creo que el equipo mereció un gran apoyo hoy."
no te pierdas estas noticias
Thomas Tuchel critica apoyo silencioso de aficionados en victoria de Inglaterra sobre Gales
AP
El entrenador alemán expresa su descontento con la actitud de los seguidores durante el partido amistoso en el Estadio de Wembley.
LeBron James se ausenta por lesión ciática en apertura de temporada NBA
AP
Los Lakers de Los Ángeles informaron que LeBron James estará fuera de juego al menos hasta finales de octubre por una lesión nerviosa en la parte inferior del cuerpo.
Estos son los equipos ya confirmados para la Copa del Mundo 2026
El Universal
Descubre qué equipos representarán a sus continentes en la Copa del Mundo 2026