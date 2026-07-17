Tigres cae ante Xolos

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Tijuana.- El marroquí Mourad El Guezouani, nacionalizado español, convirtió dos goles en el tiempo de reposición para darle esta noche a los Xolos de Tijuana una victoria por 3-1 sobre el Tigres UANL.

Dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, Xolos se impuso con dos anotaciones de El Guezouani y una de Ramiro Árciga, en tanto Ozziel Herrera descontó por los regios.

Los Xolos salieron a imponer condiciones en su cancha, incómoda para los rivales al ser sintética.

El equipo de casa perdió por lesión en el minuto 17 al uruguayo Ignacio Rivero; pese a eso, mantuvo la presión y en el 32 tomó ventaja con un gol de Árciga, de derecha a pase de Yael Padilla.

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Tigres presionó en busca del empate, pero en el 45+1 se quedó con un hombre de menos por la expulsión del mundialista uruguayo Rodrigo Aguirre, quien se tapó la boca para ofender a un rival.

A pesar de tener un hombre de menos en la cancha, los regios salieron a buscar la igualada en el 56. Herrera aceptó una asistencia del brasileño Joaquim, en un tiro de esquina, y de cabeza rescató la igualada.

Una escaramuza en el 69 provocó que fueran amonestados los ecuatorianos Jackson Porozo y Adonis Preciado, por los Xolos; y el uruguayo Fernando Gorriarán y Vladimir Loroña, por los visitantes.

Tijuana mantuvo dominio en mitad de la cancha, aunque sin crear peligro en el arco del guardameta argentino Nahuel Guzmán. En el 90+5, El Guezouani convirtió un penalti y tres minutos después puso el 3-1, cuando la defensa estrelló el balón en la rodilla del marroquí y se fue directo a la red.