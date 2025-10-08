Tigres de Detroit se imponen a Marineros en la Serie Divisional de la Liga Americana

DETROIT (AP) — Riley Greene y Javier Báez conectaron sendos vuelacercas en una sexta entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit mantuvieron viva su temporada al doblegar el miércoles 9-3 a los Marineros de Seattle en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana.

Los Tigres forzaron un quinto encuentro al ganar en el Comerica Park por primera vez en más de un mes. Habían perdido sus ocho duelos después de la victoria por 6-0 conseguida por Tarik Skubal sobre los Medias Blancas de Chicago el 6 de septiembre.

La víspera, habían caído por 8-4 ante Seattle.

El encuentro decisivo de la serie será el viernes en Seattle. Skubal se enfrentará a George Kirby.

Después de que Detroit empató el juego con tres carreras en la quinta, Greene les dio a los Tigres una ventaja de 4-3 con un jonrón contra Gabe Speier en el primer turno de la sexta.

Spencer Torkelson siguió con un doble y anotó la quinta carrera de Detroit gracias a un sencillo de Zach McKinstry antes de que el boricua Báez pusiera la pizarra 7-3 con su sexto jonrón de postemporada.

El venezolano Gleyber Torres se convirtió en el tercer elegido de los Tigres al Juego de Estrellas en conectar un jonrón cuando abrió la séptima con un batazo por la pradera derecha, antes de que un rodado de Báez en la octava trajera la novena carrera de Detroit.

Troy Melton, el abridor del primer juego por los Tigres, se llevó la victoria con tres innings de relevo sin permitir carreras.

Las primeras cuatro entradas y dos tercios parecieron otro desastre para los Tigres.

Casey Mize permitió una carrera mientras que ponchó a seis bateadores en las primeras tres entradas, pero necesitó 54 lanzamientos para navegar por ese tramo.

Eso pudo haber influido en la decisión de A.J. Hinch de enviar al zurdo Tyler Holton al montículo para la cuarta entrada.

La decisión no funcionó: Holton enfrentó a tres bateadores y salió con las bases llenas y sin outs.

Hinch trajo al preparador Kyle Finnegan, quien logró que el dominicano Victor Robles bateara para una doble matanza mientras entraba una carrera, antes de que J.P. Crawford elevara de foul.

Sin embargo, los Marineros atacaron a Finnegan en la quinta. Randy Arozarena abrió con un sencillo, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Cal Raleigh, su séptimo hit de la serie. Eso puso el duelo 3-0 e intensificó los abucheos de una enojada multitud local.

El doble impulsor de Dillon Dingler puso a los Tigres en la pizarra con un out en la quinta, la primera carrera que Detroit había anotado contra el abridor de los Marineros, Bryce Miller, en 23 innings y un tercio.

Speier entró, pero Jahmai Jones conectó su primer lanzamiento por la línea del jardín izquierdo para un doble como emergente, poniendo el encuentro 3-2 antes de que Báez lo emparejara con un sencillo.

Por los Marineros, el cubano Arozarena de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-0, Víctor Robles de 2-0.. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-2 con una anotada y una empujada. El dominicano Wenceel Pérez de 2-1 con una anotada. El puertorriqueño Báez de 4-2 con una anotada y cuatro empujadas.