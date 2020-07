Tigres derrota a Chivas en la Copa por México

Tigres y Gignac despiertan en la Copa por México para derrotar al Guadalajara.

No hubo problemas. Tigres se dosificó y sin emplearse a fondo, derrotó 2-0 al Rebaño con anotaciones del astro francés, André Pierre Gignac.

El primer tiempo, dominado de principio a fin por parte de los felinos, mostró pocas llegadas de gol. Chivas no se pudo encontrar en el terreno de juego y ahora, el partido ante Atlas quedó únicamente como un destello digno de pretemporada.

Cuando parecía que el encuentro sería otro espantoso y somnífero 0-0, el Tigre Francés se apareció en el desolado Estadio Akron para dar su golpe de autoridad. Al minuto 43, aprovechó una desatención en zona defensiva y con extrema facilidad definió ante un inmóvil Antonio Rodríguez.

Con el reloj marcando 53 minutos de tiempo corrido, de nueva cuenta Gignac encontró una marca muy "light" de Alexis Peña y cruzó su disparo para vencer a Raúl Gudiño, que nada pudo hacer ante el disparo felino.

El cronómetro siguió corriendo y Chivas no encontró la forma de hacerse presente en el marcador, dejando en ceros a sus delanteros.

Con este resultado, Tigres se coloca como líder en su sector, previo a su enfrentamiento ante los rojinegros del Atlas. Por otra parte, Chivas deberá jugarse su pase a la siguiente ronda el sábado, cuando enfrente al Mazatlán.