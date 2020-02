¿Tigres intentó limpiar la imagen de Nahuel Guzmán?

En un intento por limpiar la dañada imagen de Nahuel Guzmán, portero de Tigres, después de la patada que le propinó al delantero Eduardo Aguirre de Santos Laguna en el duelo del pasado fin de semana, se construyó el momento para que el "Patón" mostrará su "lado humilde" al tomarse una foto en el aeropuerto con dos niños con la playera de Tigres.

En algunas ocasiones el portero argentino ha negado algunas fotografías o autógrafos a niños en su llegada a los aeropuertos. Es muy común que el arquero de Tigres cause polémica pos sus actos dentro y fuera de la cancha y también por sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la noche de este martes el club Tigres subió a su twitter un video donde presuntamente un par de niños salvadoreños le piden una foto al arquero, aplaudiendo la buena disposición del portero, sin embargo no contaban con que usuarios de Twitter señalaran el hecho como artificial y probablemente orquestado, por lo que las críticas no cesaron.

Los felinos jugarán este miércoles en El Salvador contra el Alianza en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en el partido de ida.