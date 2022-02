Tigres me dio un equipazo: Herrera

El técnico de los Tigres, declaró que la directivo del cuadro regio, le dio "un equipazo", por lo que la exigencia del título es más que alta.



A los Tigres llegaron Sebastián Córdova, Igor Lichvosky y Yeferson Soteldo, además de tener a otros futbolistas como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán.

"Cerramos todas las circunstancias que teníamos en la cabeza. Un gran plantel me ha armado la directiva".

Para el juego de este domingo contra el Mazatlán la noche del domingo, hará uso de Lichnosky, mientras que Soteldo y Córdova, estarán en la banca.

"Igor ya tiene ocho días, y lo hizo bastante bien en los entrenamientos. tiene con ritmo, está listo para jugar. Yeferson también viene con ritmo, pero el conocimiento ha sido poco. Lo tendremos si se ocupa que esté listo".

Hay varias estrellas en el equipo, así que el técnico deberá de saber manejar el vestidor: "El que mejor ande en la semana, es el que va a jugar. Si ponemos un equipo y anda bien el equipo, ese va a jugar. Y los demás, no es que no tengan oportunidad, deben de hay que trabajar más. Hemos armado un equipo de 25 jugadores de gran calidad, igual hasta 27 con los jóvenes. El que mejor ande va a jugar. Trataré de no equivocarme en escoger y que haya competencia interna, que nadie se relaje".

Para este juego, Diego Reyes será baja por el tema del Covid, por eso es que Lichnovsky será titular: "Pensábamos que nos íbamos a ir en blanco, pero Diego salió contagiado, no tiene síntomas, está en su casa cumpliendo el protocolo. Será Igor el que entre".

A Tigres le quedan tres jugadores sin contagiarse: "Nos seguimos cuidando, pero prácticamente estamos listos para continuar. Con la inmunidad que te da haberte contagiado, podemos decir que estamos tranquilos... No dejamos de cuidarnos, eso sí".