Tigres recibe a un gris Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres perdieron su gran oportunidad del campeonato: al caer ante el América en la jornada anterior, ya no dependen de sí mismos para clasificar a la liguilla. Este sábado a las 19 horas, como parte de la última fecha del Guard1anes 2020, reciben a un gris Atlas que solo pelearán por el orgullo deportivo, sin ninguna aspiración. Pero dadas las combinaciones, el resultado más realista para los Tigres es esperar ser el mejor sembrado en la repesca.

"No dimos un buen partido, no jugamos al nivel que realmente deberíamos de enfrentar para el club América y sacar un buen resultado. No fue el partido que yo esperaba y los jugadores tampoco; naturalmente el resultado es justo por lo que hizo América y por lo que dejamos de hacer", afirmó el "Tuca" Ferretti tras la derrota por 3-1 en el Azteca. Ahora, en el sexto lugar de la tabla general con 27 puntos, se enfrentarán como locales ante el decimosexto equipo, que solo acumula 13 unidades. Sin embargo, aún ganando a los rojinegros tendrán que esperar otros resultados para poder clasificar entre los cuatro primeros.

Hoy viernes el América se medirá ante Juárez, y de sacar la victoria amarraría el segundo lugar al llegar a 34 puntos, de empatar o perder sigue dentro de los cuatro pase lo que pase. Este mismo sábado, pero a las 17 horas, el Monterrey visita a Chivas y de sacar la victoria se quedaría con el tercer lugar al llegar a 32 puntos, de empatar llegaría a 30. Después juega Tigresa las 19 horas, y si gana a los Zorros llegará a 30 puntos, el empate lo deja en repesca de forma definitiva.Para clasificar de forma directa tiene que esperar a que a las 21 horas del mismo sábado, los Pumas y el Cruz Azul empaten en su duelo directo por ese mismo cuarto lugar. Si cualquiera de estos dos equipos gana, llegaría también a 32 puntos y se convertiría en el cuarto mejor, para cerrarle la puerta a Tigres.