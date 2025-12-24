Tigres San Luis, subcampeón de la InterCup Querétaro

La Academia de Futbol Tigres Cemex San Luis Potosí tuvo una destacada participación en la InterCup Querétaro 2025, donde se proclamó subcampeona en la categoría 2010, tras medirse ante equipos de alto nivel, incluyendo conjuntos Premier y representativos de Gallos Blancos de Querétaro.

A lo largo del torneo, el conjunto potosino mostró un desempeño sólido y competitivo, superando cada fase con entrega y buen futbol. En su primer compromiso, Tigres Cemex San Luis Potosí se impuso de manera contundente 5-0 al representativo de Aguascalientes, dejando en claro su poder ofensivo desde el arranque.

Posteriormente, los felinos vencieron 2-1 a Inter Querétaro, resultado que los mantuvo en la pelea por los primeros lugares. En un duelo complicado, cayeron 2-0 ante AR Aquivaldo Mosquera, encuentro que exigió al máximo al plantel y sirvió como aprendizaje rumbo a la etapa final del certamen.

En la gran final, Tigres Cemex San Luis Potosí se enfrentó a Gallos Blancos Premier, protagonizando un partido intenso y lleno de emociones. A pesar del esfuerzo y la entrega mostrada durante los 90 minutos, el conjunto potosino cayó 5-3, resultado que les otorgó un merecido subcampeonato en una competencia de alto nivel.

El plantel que representó a la academia en la InterCup Querétaro 2025 estuvo integrado por: Miguel Betancourt, Omar Montaño, Fernando Tovar, Santiago Santoyo, Ismael Fajardo, David Martínez, Emiliano Méndez, Diego Moncada, Alexis Roque, Aaron García, Farrokh Cruz, Edan Ramírez, Ian Morales, Iker Morgado, Víctor Zapata y Leonardo Salazar.

El equipo fue dirigido por el entrenador Rafael García, quien junto a sus jugadores logró una destacada actuación, dejando en alto el nombre de San Luis Potosí y reafirmando el buen trabajo formativo que se realiza en la Academia de Futbol Tigres Cemex.