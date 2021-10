Tigres ya no puede depender de Gignac: Luis Quiñones

Los Tigres se preparan para visitar la cancha del Estadio Azteca y enfrentar al Cruz Azul en la Jornada 13 de la Liga MX. Será un partido fundamental para los felinos y sus aspiraciones de cara a la liguilla del Apertura 2021.

La buena noticia es que ya tendrá de regreso a cuatro elementos importantes para el esquema de Miguel Herrera, uno de ellos es André-Pierre Gignac, quien inyecta ánimo al resto de los jugadores, pero están conscientes de que no pueden depender del goleador francés.

"Recuperar a André nos da un plus extra, es un jugador de jerarquía. Somos un equipo que ya no podemos depender de un solo hombre, tenemos jugadores capaces de aportar a este equipo cuando se requiere, somos un equipo que juega colectivamente. Todos tenemos que encontrar nuestro máximo nivel para ser un equipo completo y no depender de un solo jugador", manifestó Luis Quiñones.

El partido ante La Máquina será una prueba para medir la capacidad de cada uno de los futbolistas felinos, es por eso que a este duelo lo califican como diferente, como si se tratara de una final, "Es un rival directo y difícil. En su estadio se hacen fuertes, te hacen jugar un partido diferente, es como una final. Queremos entrar entre los primeros 4 lugares. Estamos conscientes de la capacidad que tiene este equipo. Buscamos el triunfo que todos queremos para aumentar la confianza", manifestó el colombiano.

La presión para Tigres comienza a incrementar en esta recta final del torneo debido a que están obligados a entrar de manera directa a la liguilla, así que los últimos compromisos serán vitales para el equipo y aumentar su confianza en la lucha por el campeonato.

"La presión siempre está en este equipo desde la fecha 1 hasta la última, sea el rival que sea, sabemos de la necesidad de ganar y de jugar un buen futbol. Sabemos y miramos atrás lo que hemos ganado y nos llena de confianza. Me gustan este tipo de partidos, (ante Cruz Azul), se ve la vara de lo que uno está hecho y mis compañeros de la confianza de lo que estamos hechos", finalizó Luis Quiñones.