Tiroteo fatal en Minneapolis obliga a posponer partido de la NBA

MINNEAPOLIS (AP) — El partido de la NBA entre los Timberwolves de Minnesota y los Warriors de los Golden State fue pospuesto el sábado por la tarde tras otro tiroteo fatal por parte de un agente federal en Minneapolis.

El partido se reprogramó para la tarde del domingo. Los Timberwolves y los Warriors también tienen programado jugar su segundo encuentro de la serie el lunes por la noche.

La liga anunció que la decisión se tomó para "priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis" después de que Alex Pretti, de 37 años, fuera asesinado en un enfrentamiento con los agentes en una calle de un distrito comercial a menos de dos millas del Target Center, el estadio del centro de la ciudad donde juegan los Timberwolves. Con la multitud de manifestantes creciendo alrededor del lugar del tiroteo el sábado, la Guardia Nacional de Minnesota estaba asistiendo a la policía local para tratar de mantener la paz.

Además, los Mellizos de Minnesota estaban llevando a cabo su festival anual de invierno para fanáticos en el Target Field, al otro lado de la calle del Target Center, y terminaron el evento una hora antes para la "salida expedita" de todos los invitados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Miles de personas marcharon por el centro de la ciudad el viernes con la temperatura del aire muy por debajo de cero en protesta por la presencia y las tácticas de la fuerza federal que aumentó a unos 3,000 agentes en el área de las Ciudades Gemelas este mes como parte de la represión de inmigración de la administración Trump.

Hace dos semanas, Renee Good, de 37 años, fue fatalmente herida de bala en su coche mientras se alejaba de un grupo de agentes tras un enfrentamiento. Los Timberwolves guardaron un momento de silencio por Good antes de su partido la noche siguiente.