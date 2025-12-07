Titans de Tennessee vencen a los Browns de Cleveland en emocionante duelo
El desempeño de Tony Pollard y Cam Ward fue determinante en el triunfo de los Titans sobre los Browns en un emocionante encuentro de la NFL
CLEVELAND (AP) — Tony Pollard corrió para un récord personal de 161 yardas y dos touchdowns, Cam Ward pasó para dos anotaciones y los Titans de Tennessee resistieron el domingo para vencer 31-29 a los Browns de Cleveland y romper una racha de siete derrotas consecutivas.
Shedeur Sanders de Cleveland pasó para 364 yardas y tres touchdowns en su tercera titularidad, y también corrió para una anotación en un enfrentamiento de quarterbacks novatos. Sin embargo, Sanders lanzó una intercepción costosa en el tercer cuarto que llevó al touchdown de ventaja de Tennessee.
El padre de Sanders, el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Deion Sanders, estuvo presente.
Ward completó 14 de 28 pases para 117 yardas y tuvo su primer juego con al menos dos touchdowns. La victoria fue la primera del entrenador interino Mike McCoy en siete juegos desde que reemplazó al despedido Brian Callahan.
Pollard, quien tuvo 25 acarreos, logró una carrera de touchdown de 65 yardas, la más larga de su carrera.
Sanders completó 23 de 42 pases y fue el primer quarterback novato de los Browns desde Baker Mayfield en tener un juego de 300 yardas. El también novato Fannin terminó con ocho recepciones para 114 yardas y un touchdown.
